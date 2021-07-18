Медведева сделала заявление по поводу Олимпиады в Токио

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся послом сборной России на летних Олимпийских играх, призвала поддерживать национальную команду дистанционно.

«Совсем скоро Олимпийские игры в Японии — в стране, с которой меня многое связывает. Мне очень жаль, что у меня не получилось полететь в Токио в качестве посла из-за пандемии. Но это не значит, что я не буду переживать дистанционно. К чему я вас всех призываю? Болейте за национальную команду, ваша поддержка сделает их сильнее», — сказала Медведева на видео, опубликованном в сториз на своей странице в Instagram.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Медведева не поедет на Олимпиаду в Токио.