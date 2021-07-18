Молодёжный состав ЦСКА и «Амкал» сыграют выставочный матч в честь запуска М-Лиги
Молодёжный состав московского ЦСКА и любительская команда блогеров «Амкал» проведут выставочный матч в честь старта нового сезона турнира молодёжных команд Российской премьер-лиги (РПЛ) и лучших представителей Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), который будет называться М-Лига.
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Встреча пройдёт 18 июля. Начало игры — в 17:30 мск. Прямую трансляцию покажет Матч Премьер.
Новый сезон М-Лиги стартует 23 июля.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграют товарищеский матч.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube