Молодёжный состав ЦСКА и «Амкал» сыграют выставочный матч в честь запуска М-Лиги

Молодёжный состав московского ЦСКА и любительская команда блогеров «Амкал» проведут выставочный матч в честь старта нового сезона турнира молодёжных команд Российской премьер-лиги (РПЛ) и лучших представителей Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), который будет называться М-Лига.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдёт 18 июля. Начало игры — в 17:30 мск. Прямую трансляцию покажет Матч Премьер. Новый сезон М-Лиги стартует 23 июля. Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграют товарищеский матч.