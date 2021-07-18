Молодёжный состав ЦСКА и «Амкал» сыграют выставочный матч в честь запуска М-Лиги

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Молодёжный состав московского ЦСКА и любительская команда блогеров «Амкал» проведут выставочный матч в честь старта нового сезона турнира молодёжных команд Российской премьер-лиги (РПЛ) и лучших представителей Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), который будет называться М-Лига.
Молодёжный состав ЦСКА и «Амкал» сыграют выставочный матч в честь запуска М-Лиги
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча пройдёт 18 июля. Начало игры — в 17:30 мск. Прямую трансляцию покажет Матч Премьер.

Новый сезон М-Лиги стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграют товарищеский матч.

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