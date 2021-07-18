Вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония у российских гребцов Моргачёва и Сорина

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония в организме российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина.

«Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжёлого решения снять с участия в летних Олимпийских играх российский мужской экипаж в парной четвёрке. Мы посчитали данное решение единственно верным. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», — цитирует Свирина ТАСС.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гребцы не выступят в парной четвёрке на Олимпиаде в Токио из-за отстранения Моргачёва и Сорина за допинг.