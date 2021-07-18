Вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония у российских гребцов Моргачёва и Сорина

Короткая ссылка
Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония в организме российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина.
Вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония у российских гребцов Моргачёва и Сорина
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжёлого решения снять с участия в летних Олимпийских играх российский мужской экипаж в парной четвёрке. Мы посчитали данное решение единственно верным. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», — цитирует Свирина ТАСС.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гребцы не выступят в парной четвёрке на Олимпиаде в Токио из-за отстранения Моргачёва и Сорина за допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить