Вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония у российских гребцов Моргачёва и Сорина
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«Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжёлого решения снять с участия в летних Олимпийских играх российский мужской экипаж в парной четвёрке. Мы посчитали данное решение единственно верным. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», — цитирует Свирина ТАСС.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что российские гребцы не выступят в парной четвёрке на Олимпиаде в Токио из-за отстранения Моргачёва и Сорина за допинг.