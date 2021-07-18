Гондурас победил Панаму в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Гондураса одержала победу над национальной командой Панамы в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-Ви-Эй Компас» в Хьюстоне и завершилась со счётом 3:2.

В составе сборной Гондураса дублем отметился Ромель Киото. Ещё один гол на счету Александера Лопеса. В составе команды Панамы забили Эрик Дэвис с пенальти и Сесар Янис.

Таким образом, Гондурас набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы D. Панама с одним очком идёт на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что Катар разгромил Гренаду в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.