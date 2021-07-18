Гондурас победил Панаму в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
- Reuters
- © Erik Williams-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Би-Би-Ви-Эй Компас» в Хьюстоне и завершилась со счётом 3:2.
В составе сборной Гондураса дублем отметился Ромель Киото. Ещё один гол на счету Александера Лопеса. В составе команды Панамы забили Эрик Дэвис с пенальти и Сесар Янис.
Таким образом, Гондурас набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы D. Панама с одним очком идёт на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что Катар разгромил Гренаду в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.