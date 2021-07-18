Катар разгромил Гренаду в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Би-Би-Ви-Эй Компасс» в Хьюстоне и завершилась со счётом 4:0.
В составе сборной Катара забитыми мячами отметились Абдулазиз Хатем, Акрам Афиф, Мохамедд Мунтари и Альмоез Али.
Таким образом, Катар набрал четыре очка и расположился на втором месте в турнирной таблице группы D. Гренада с нулём очков идёт на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что США разгромили Мартинику в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.