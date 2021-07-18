Катар разгромил Гренаду в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Катара одержала победу над национальной командой Гренады в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-Ви-Эй Компасс» в Хьюстоне и завершилась со счётом 4:0.

В составе сборной Катара забитыми мячами отметились Абдулазиз Хатем, Акрам Афиф, Мохамедд Мунтари и Альмоез Али.

Таким образом, Катар набрал четыре очка и расположился на втором месте в турнирной таблице группы D. Гренада с нулём очков идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что США разгромили Мартинику в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.