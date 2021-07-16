США разгромила Мартинику в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити и завершилась со счётом 6:1.
В составе сборной США дублем отметился Дэрил Дайк. Ещё по одному мячу забили Майлз Робинсон, Гьяси Зардес, Николас Джоаккини.
В составе команды Мартиники мяч в свои ворота отправил Самуэль Камиль. А единственный гол на счету Эммануэля Ривьера.
Таким образом, США набрали шесть очков и расположились на втором месте в турнирной таблице группы B. Мартиники с нуля очками идёт на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что Канада разгромила Гаити в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.