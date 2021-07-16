США разгромила Мартинику в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США одержала победу над национальной командой Мартиники в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Встреча проходила на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити и завершилась со счётом 6:1.

В составе сборной США дублем отметился Дэрил Дайк. Ещё по одному мячу забили Майлз Робинсон, Гьяси Зардес, Николас Джоаккини.

В составе команды Мартиники мяч в свои ворота отправил Самуэль Камиль. А единственный гол на счету Эммануэля Ривьера.

Таким образом, США набрали шесть очков и расположились на втором месте в турнирной таблице группы B. Мартиники с нуля очками идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Канада разгромила Гаити в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.