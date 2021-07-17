Волков продлил контракт с клубом НХЛ «Анахайм»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Александр Волков подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает пресс-служба агентства Дэна Мильштейна, представляющего интересы 23-летнего хоккеиста, новое соглашение рассчитано на сезон-2021/22.

Минувший сезон Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого провёл 19 матчей регулярного чемпионата и набрал 5 (3 + 2) очков. После перехода в «Анахайм» он сыграл в 18 матчах и записал в свой актив 8 (4 + 4) очков.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин рассказал о переговорах с «Вашингтоном» по новому контракту.