В Haas признались, что не знают, как настроить болид под Мазепина

Короткая ссылка
Главный гоночный инженер Haas Аяо Комацу рассказал о причинах низких результатов российского гонщика команды Никиты Мазепина.
В Haas признались, что не знают, как настроить болид под Мазепина
  • Reuters

«Никита набирает скорость, но он изначально несколько отставал. Частично это связано с тем, что и нам надо понять, какие характеристики машины нужны Никите, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы ещё работаем над этим. И он прибавляет, и мы ведём работу. Но это нелёгкое дело», — приводит слова Комацу Motorsport.

Для 22-летнего Мазепина нынешний сезон-2021 является дебютным в «Формуле-1», а его лучшим результатом на данный момент является 14-е место на Гран-при Азербайджана.

Ранее в Haas подтвердили, что Мазепин останется в команде на сезон «Формулы-1» 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить