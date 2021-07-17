В Haas признались, что не знают, как настроить болид под Мазепина

Главный гоночный инженер Haas Аяо Комацу рассказал о причинах низких результатов российского гонщика команды Никиты Мазепина.

«Никита набирает скорость, но он изначально несколько отставал. Частично это связано с тем, что и нам надо понять, какие характеристики машины нужны Никите, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы ещё работаем над этим. И он прибавляет, и мы ведём работу. Но это нелёгкое дело», — приводит слова Комацу Motorsport.

Для 22-летнего Мазепина нынешний сезон-2021 является дебютным в «Формуле-1», а его лучшим результатом на данный момент является 14-е место на Гран-при Азербайджана.

Ранее в Haas подтвердили, что Мазепин останется в команде на сезон «Формулы-1» 2022 года.