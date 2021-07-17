Ван Арт победил на 20-м этапе «Тур де Франс»

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Бельгиец Ваут ван Арт, выступающий за команду Jumbo-Visma, одержал победу на 20-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Ван Арт победил на 20-м этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

Ван Арт преодолел спринтерскую дистанцию в 30,8 км за 35 минут 53 секунды.

Второе место занял датчанин Каспер Асгрин из Deceuninck — Quick-Step. Тройку замкнул ещё один представитель Дании, Йонас Вингегор из Jumbo-Visma.

Лидером генеральной классификации является словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates — 80 часов 16 минут 59 секунд. Второе место — у Вингегора (+5,20). Тройку лидеров замыкает эквадорец Ричард Карапас, представляющий INEOS (+7,03).

Заключительный, 21-й этап продолжительностью в 108,4 км состоится в Париже 18 июля.

Ранее сообщалось, что на «Тур де Франс» расследуют возможное использование допинга командой Bahrain Victorious.

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