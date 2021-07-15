На «Тур де Франс» расследуют возможное использование допинга командой Bahrain Victorious

Прокуратура Марселя начала предварительное расследование относительно возможного применения допинга командой Bahrain Victorious на престижной веломногодневке «Тур де Франс».

Как сообщает Reuters, расследование проводится по факту приобретения, транспортировки, хранения, ввоза в страну запрещённого препарата без медицинского обоснования, а также касается возможного применения запрещённого медицинского метода в отношении спортсменов без специального на то разрешения.

Отмечается, что полиция уже провела обыск в отеле и автобусе Bahrain Victorious.

По итогам 17 этапов «Тур де Франс» — 2021 Bahrain Victorious занимает первое место в командном зачёте гонки, а испанец Пельо Бильбао входит в топ-10 генеральной классификации.

Ранее сообщалось, что Тадей Погачар победил на 17-м этапе «Тур де Франс».