На «Тур де Франс» расследуют возможное использование допинга командой Bahrain Victorious

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Прокуратура Марселя начала предварительное расследование относительно возможного применения допинга командой Bahrain Victorious на престижной веломногодневке «Тур де Франс».
На «Тур де Франс» расследуют возможное использование допинга командой Bahrain Victorious
  • Reuters

Как сообщает Reuters, расследование проводится по факту приобретения, транспортировки, хранения, ввоза в страну запрещённого препарата без медицинского обоснования, а также касается возможного применения запрещённого медицинского метода в отношении спортсменов без специального на то разрешения. 

Отмечается, что полиция уже провела обыск в отеле и автобусе Bahrain Victorious.

По итогам 17 этапов «Тур де Франс» — 2021 Bahrain Victorious занимает первое место в командном зачёте гонки, а испанец Пельо Бильбао входит в топ-10 генеральной классификации.

Ранее сообщалось, что Тадей Погачар победил на 17-м этапе «Тур де Франс».

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