На «Тур де Франс» расследуют возможное использование допинга командой Bahrain Victorious
- Reuters
Как сообщает Reuters, расследование проводится по факту приобретения, транспортировки, хранения, ввоза в страну запрещённого препарата без медицинского обоснования, а также касается возможного применения запрещённого медицинского метода в отношении спортсменов без специального на то разрешения.
Отмечается, что полиция уже провела обыск в отеле и автобусе Bahrain Victorious.
По итогам 17 этапов «Тур де Франс» — 2021 Bahrain Victorious занимает первое место в командном зачёте гонки, а испанец Пельо Бильбао входит в топ-10 генеральной классификации.
Ранее сообщалось, что Тадей Погачар победил на 17-м этапе «Тур де Франс».