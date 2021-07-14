Погачар победил на 17-м этапе «Тур де Франс»

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Словенец Тадей Погачар, выступающий за UAE Team Emirates, одержал победу на 17-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Погачар победил на 17-м этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

Велогонщик преодолел дистанцию 178,4 км за 5 часов 3 минуты 31 секунду.

Второе место с отставанием в три секунды занял датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma. Тройку замкнул колумбиец Ригоберто Уран, представляющий EF Education-Nippo, уступивший победителю этапа четыре секунды.

Лидером генеральной классификации является словенец Погачар — 71 час 26 минут 27 секунд. Второе место у Вингегора (+5,39). Тройку лидеров замыкает Уран (+5,43).

Ранее сообщалось, что Патрик Конрад выиграл 16-й этап «Тур де Франс».

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