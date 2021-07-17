Актёр Мигицко не исключил, что «Зенит» может выйти в финал Лиги чемпионов 2022 года

Народный артист России Сергей Мигицко высказался о проведении в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов 2022 года, а также поделился мнением о перспективах «Зенита» в турнире.

«Это прекрасная новость, я очень рад. Буду счастлив, если удастся попасть на эту игру. Есть ли шанс дождаться там «Зенит»? Почему бы и нет», — приводит слова Мигицко «Матч ТВ».

По его мнению, тренеры и игроки клуба наверняка следили за минувшим чемпионатом Европы и понимают, к какому уровню нужно стремиться.

«Я думаю, что «Зенит» в наступающем сезоне будет играть в еврокубках... лучше, чем в прошлом», — добавил актёр.

16 июля УЕФА подтвердил, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Изначально планировалось, что Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса пришлось переносить места проведения финальных матчей.

Ранее телеведущий и юморист Михаил Шац поделился мнением о проведении в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов в 2022 году.