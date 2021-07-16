Шац — о проведении финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге: это феноменально

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Известный телеведущий и юморист Михаил Шац поделился мнением о проведении в Санкт-Петербурге финала футбольной Лиги чемпионов в 2022 году.
Шац — о проведении финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге: это феноменально
  • Reuters

«Это очень круто — в том смысле, что за пять лет питерский стадион примет все возможные величайшие футбольные турниры от Кубка конфедераций и чемпионата мира до Евро и финала Лиги чемпионов. Это феноменально. Особенно вспоминая все наши переживания по поводу нового стадиона», — приводит слова Шаца «Матч ТВ».

Он отметил, что те времена уже уходят в прошлое, а сейчас стадион становится родным для жителей Санкт-Петербурга и болельщиков «Зенита».

«Тем более станцию «Зенит» совсем рядом открыли — побывал на ней во время Евро. В общем, это место становится очень значимым в Питере. С архитектурной точки зрения в том числе, особенно в такую погоду, как сейчас в Питере. В общем, здорово, что новый стадион стал так быстро такой важной частью города», — сказал Шац.

16 июля УЕФА подтвердил, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Изначально планировалось, что Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса пришлось переносить места проведения финальных матчей.

Ранее гендиректор «Газпром Арены» заявил, что уже началась подготовка к финалу Лиги чемпионов.

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