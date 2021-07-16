Гендиректор «Газпром Арены»: мы уже начали подготовку к финалу Лиги чемпионов

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов прокомментировал проведение на петербургском стадионе финала Лиги чемпионов 2022 года.

«На сегодняшний день с УЕФА заключён договор на проведение на «Газпром Арене» финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Более того, уже состоялся ряд совместных технических и организационных совещаний, а процесс подготовки уже начался», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Исполком УЕФА выбрал города, которые проведут финалы турнира с 2022 по 2025 год.

Изначально планировалось, что Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса пришлось переносить места проведения финальных матчей.

Ранее УЕФА подтвердил проведение финала Лиги чемпионов в 2022 году в Санкт-Петербурге.