УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Исполком УЕФА выбрал города, которые проведут финалы турнира с 2022 по 2025 год. При этом изменения не коснулись Санкт-Петербурга.
Напомним, что до этого генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что перенос финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 из Стамбула в Порту не коснётся финала ЛЧ в 2022 году.
Ранее Андрей Аршавин объяснил неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов.