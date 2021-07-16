УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

УЕФА подтвердил проведение финала футбольной Лиги чемпионов в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Исполком УЕФА выбрал города, которые проведут финалы турнира с 2022 по 2025 год. При этом изменения не коснулись Санкт-Петербурга.

Напомним, что до этого генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что перенос финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 из Стамбула в Порту не коснётся финала ЛЧ в 2022 году.

Ранее Андрей Аршавин объяснил неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов.