В Испании сообщили, что российский клуб хочет приобрести футболиста «Барселоны»

Нападающий сборной Дании и испанской «Барселоны» Мартин Брейтуэйт близок к уходу из каталонского клуба.

Как сообщает Sport.es, 30-летний игрок сообщил руководству сине-гранатовых, что готов покинуть команду. Форвард ожидает, что в другом клубе он сможет получать более высокую зарплату.

Отмечается, что «Барселона» готова продать футболиста за €15 млн. На него претендуют английские «Вест Хэм», «Норвич», «Брайтон», испанская «Валенсия» и неназванный российский клуб. Причём предложение из России привлекательно как для футболиста, так и для «Барсы». Тем не менее наиболее вероятным является переход Брейтуэйта в одну из английских команд.

Брейтуэйт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года. В минувшем сезоне он провёл за коллектив 42 матча, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет.