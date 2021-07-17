Мать Аршавина рассказала, кто сломал карьеру её сыну

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Татьяна Аршавина, мать бывшего футболиста сборной России по футболу Андрея Аршавина, поделилась своим мнением по поводу причин игрового спада сына во время его профессиональной карьеры.
Мать Аршавина рассказала, кто сломал карьеру её сыну
  • Reuters

«Является ли пиком в карьере Андрея период в «Арсенале»? По тому, как произошло дальше, я думаю, что да, пик. Но у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку», — приводит слова Татьяны Аршавиной сайт Российского футбольного союза.

Она выразила уверенность, что эти люди повлияли на карьеру сына, хотя она и не знает наверняка, каким образом.

«Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже всё очень непросто складывалось», — добавила мать игрока.

Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды полузащитник провёл 74 матча и забил 17 мячей. Он также выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и алма-атинский «Кайрат».

Ранее Аршавин высказался о своей фразе про ожидания и проблемы после вылета с Евро-2012.

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