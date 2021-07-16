Емельяненко допустил, что может завершить карьеру после ближайшего боя в Москве

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко допустил, что может завершить карьеру после своего ближайшего поединка, который пройдёт в Москве на турнире Bellator.

«Конечно, всё зависит от моего самочувствия. Думаю, что буду после каждого боя принимать решение. Понимаю, что чувствую себя хорошо, вроде бы с молодыми ребятами упираюсь и огрызаюсь. Но по своим физическим показателям вижу, что это даже уже не половина того, что было», — цитирует Емельяненко ТАСС.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Также один поединок был признан несостоявшимся. 23 октября Емельяненко проведёт бой в Москве, но при этом его оппонент ещё неизвестен.

Ранее Емельяненко заявил, что выступает не ради денег.