Фёдор Емельяненко заявил, что выступает не ради денег

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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, как реагирует на людей, которые говорят, что он продолжает драться только ради денег.
Фёдор Емельяненко заявил, что выступает не ради денег
  • globallookpress.com

По его словам, в желании продолжать выходить в октагон есть место финансовому вопросу, так как он ни на одной работе не будет получать столько, как сейчас, а он всё же думает о благосостоянии своей семьи. При этом легендарный спортсмен отметил, что не читает комментарии по этому поводу.

«Пенсионером я уже сам себя называю. Но нет, я выступаю не ради денег, конечно. И уже думаю, чтобы завершить карьеру. Я вернулся, чтобы протащить тех же ребят. Сейчас они уже могут делать это без меня, они уже локомотивы. А я могу спокойно закончить. Сейчас бьюсь для себя, мне это нравится. Получаю большое удовольствие, но в ближайшее время нужно заканчивать», — цитирует Емельяненко ТАСС.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Также один поединок был признан несостоявшимся. 23 октября Емельяненко проведёт бой в Москве, но при этом его оппонент ещё неизвестен.

Ранее Емельяненко выразил уверенность, что Нурмагомедова ещё долго будут спрашивать про возобновление карьеры.

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