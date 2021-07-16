Фёдор Емельяненко заявил, что выступает не ради денег

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, как реагирует на людей, которые говорят, что он продолжает драться только ради денег.

По его словам, в желании продолжать выходить в октагон есть место финансовому вопросу, так как он ни на одной работе не будет получать столько, как сейчас, а он всё же думает о благосостоянии своей семьи. При этом легендарный спортсмен отметил, что не читает комментарии по этому поводу.

«Пенсионером я уже сам себя называю. Но нет, я выступаю не ради денег, конечно. И уже думаю, чтобы завершить карьеру. Я вернулся, чтобы протащить тех же ребят. Сейчас они уже могут делать это без меня, они уже локомотивы. А я могу спокойно закончить. Сейчас бьюсь для себя, мне это нравится. Получаю большое удовольствие, но в ближайшее время нужно заканчивать», — цитирует Емельяненко ТАСС.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Также один поединок был признан несостоявшимся. 23 октября Емельяненко проведёт бой в Москве, но при этом его оппонент ещё неизвестен.

Ранее Емельяненко выразил уверенность, что Нурмагомедова ещё долго будут спрашивать про возобновление карьеры.