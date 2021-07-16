Агент Бабаев считает, что Шалунов, Жафяров и Мамин продолжат карьеру в НХЛ

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Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился информацией по поводу будущего своих клиентов — нападающих московского ЦСКА Максима Шалунова и Максима Мамина, а также форварда нижегородского «Торпедо» Дамира Жафярова.
Агент Бабаев считает, что Шалунов, Жафяров и Мамин продолжат карьеру в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Думаю, что все трое продолжат карьеры в НХЛ. Мамин — 100%», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Что касается других игроков, как сообщает агент, североамериканские клубы пока не рискуют подписывать контракты из-за будущего драфта расширения. Кроме того, он подчеркнул, что рынок свободных агентов НХЛ открывается только 28 июля.

«По Максиму Шалунову очень много предложений из КХЛ. Он неограниченно свободный агент, поэтому всегда будет возможность остаться здесь. Но пока ведём переговоры, заинтересованные стороны есть. Если ехать в НХЛ, нужно иметь в виду и финансовую составляющую», — заявил Бабаев.

Ранее тренер Игорь Никитин назвал причину отставки из ПХК ЦСКА.

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