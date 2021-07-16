В УЕФА отреагировали на ситуацию с логотипом на форме украинских клубов
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«Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом», — приводит слова пресс-службы УЕФА РИА Новости.
В регламенте к новому сезону УПЛ говорится о том, что команды, которые будут участвовать в национальных соревнованиях, обязаны нанести на форму изображение Крыма, который с 2014 года входит в состав России, и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!», признанные на территории РФ националистическими.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала очередной провокацией логотип на форме украинских клубов.