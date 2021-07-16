СМИ: Роналду уведомил руководство «Ювентуса», что останется в клубе

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен продолжить выступать за команду.
СМИ: Роналду уведомил руководство «Ювентуса», что останется в клубе
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, 36-летний игрок уведомил руководство, что не уйдёт из клуба в текущее трансферное окно и вернётся в расположение команды 25 июля.

Кроме того, «Ювентус» и Роналду не получали официальных предложений о трансфере.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Форвард отметился 29 голами.

Ранее в «Ювентусе» заявили, что Роналду не намекал клубу на возможный уход.

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