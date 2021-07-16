СМИ: Роналду уведомил руководство «Ювентуса», что останется в клубе
- Reuters
Как сообщает Football Italia, 36-летний игрок уведомил руководство, что не уйдёт из клуба в текущее трансферное окно и вернётся в расположение команды 25 июля.
Кроме того, «Ювентус» и Роналду не получали официальных предложений о трансфере.
Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Форвард отметился 29 голами.
Ранее в «Ювентусе» заявили, что Роналду не намекал клубу на возможный уход.