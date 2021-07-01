В «Ювентусе» заявили, что Роналду не намекал клубу на возможный уход

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Федерико Керубини ответил на вопрос о будущем форварда Криштиану Роналду в команде.

«Никаких намёков о желании уйти от Роналду не было. Со стороны клуба точно нет никаких предпосылок. Мы ждём Криштиану, когда он выйдет из отпуска. В прошлом сезоне он забил 36 мячей, но цифры не всегда отображают его вклад в игру, — сказал Керубини на пресс-конференции.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне 36-летний португалец забил 36 мячей и отдал четыре голевые передачи в 44 матчах.

Ранее появилась информация, что «Барселона» проявляет интерес к Роналду.