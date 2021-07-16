В Hypercube рассказали о подготовке календаря для РПЛ

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Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс объяснил, как поместить 34 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в календарь.
В Hypercube рассказали о подготовке календаря для РПЛ
  • РИА Новости

«Мы подготовили календарь, взяли за основу тот, что действует в РПЛ и ФНЛ. Есть одно предложение, которое обсуждается с Российским футбольным союзом, — по поводу последних этапов Кубка России. Под него отводятся две даты в мае: две игры в один день, одна — в другой. А май — очень хороший месяц. Мы бы предложили перенести два последних этапа Кубка России тогда, когда в большинстве регионов играть невозможно: на Рождество или перед стартом плей-офф ЛЧ. Проводили опросы. Все клубы сказали, что 30 матчей — мало. Все хотели бы играть по 34 встречи. Клубы не примут систему, при которой для попадания в топ-6 команды будут поставлены в неравные условия. Не только русские подозрительные. Когда проходит жеребьёвка ЛЧ, всё время есть подозрения. Зачем чем-то манипулировать? Нужно обеспечить честность турнира», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube заявили, что более 60% игроков и тренеров поддерживают реформу российского футбола.

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