В Hypercube заявили, что более 60% игроков и тренеров поддерживают реформу российского футбола

Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, не станет ли сложная система российского футбола отталкивающей для иностранных тренеров и игроков.

«У меня для вас хорошая новость. Провели опросы среди тех государств, где отказались от гладкой системы. В Дании, Австрии все очень довольны. Сейчас мы предлагаем такую систему Румынии — там используется такой же формат (6 + 10). И румынам система очень понравилась. Такой формат более интересный. Мы же хотим, чтобы соревнование было привлекательным. Интерес со стороны игроков важен. Опрашивали и игроков, и тренеров. В России тоже. Если вы посмотрите результаты, то увидите, что тысячи ответили и более 60% поддерживают эти реформы. Учитывая то, насколько консервативен футбол, это говорит о многом», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube прокомментировали нежелание клубов РПЛ переходить на новую систему.