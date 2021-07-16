В Hypercube прокомментировали нежелание клубов РПЛ переходить на новую систему
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«Вероятность того, что эти клубы окажутся в золотой подгруппе, не очень большая. И для них это не очень благоприятно, ведь во второй половине чемпионата они будут играть с командами другого уровня. Поэтому им нужна компенсация. Если вырастет количество денег, получаемых за ТВ-права, то эти деньги должны распределяться пропорционально между этими коллективами. Ведь они, в кавычках, пострадали, должны играть с менее сильными оппонентами», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.
Ранее в Hypercube сравнили частные и государственные клубы России.