В Hypercube прокомментировали нежелание клубов РПЛ переходить на новую систему

Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил, чем руководствуются клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), которые уверяют, что команды должны использовать гладкую систему чемпионата.

«Вероятность того, что эти клубы окажутся в золотой подгруппе, не очень большая. И для них это не очень благоприятно, ведь во второй половине чемпионата они будут играть с командами другого уровня. Поэтому им нужна компенсация. Если вырастет количество денег, получаемых за ТВ-права, то эти деньги должны распределяться пропорционально между этими коллективами. Ведь они, в кавычках, пострадали, должны играть с менее сильными оппонентами», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube сравнили частные и государственные клубы России.