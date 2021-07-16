В Hypercube сравнили частные и государственные клубы России

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Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, может ли не сработать предложенная реформа российского футбола из-за частных и государственных клубов.
В Hypercube сравнили частные и государственные клубы России
  • РИА Новости

«Мы прекрасно себе представляем российскую систему. Знаем, что деньги поступают либо от акционеров, либо от местных властей. Клубы финансируются таким образом. Но у всех клубов есть бухгалтерия, они ведут доходы, расходы. Система кнута и пряника позволит им наладить это. Причём деньги можно передавать не взрослой команде, а в молодёжную академию, чтобы тратить их не на зарплаты взрослым футболистам», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее Ньювенхейс сравнил предложенную для российского футбола систему с той, что была в футзале в Польше.

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