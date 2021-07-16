Ньювенхейс — о реформе РПЛ: в Польше пробовали такую систему несколько лет, но потом бросили

Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс сравнил предложенную для российского футбола систему с той, что была в футзале в Польше.

«В Польше был формат: 16 клубов, две группы по восемь. Верхняя разыгрывала путёвки в еврокубки, нижняя — за выживание. Они пробовали такую систему несколько лет, но потом бросили. Потому что клубы из нижней восьмёрки не все были мотивированы. А мы предложили переход с седьмого места на четвёртое. Это более-менее справедливо. Поэтому мы предлагаем шесть на десять», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube объяснили, почему российские клубы стали хуже выступать в еврокубках после перехода на систему «осень — весна».