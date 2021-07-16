В Hypercube объяснили, почему российские клубы хуже выступают в еврокубках после перехода на систему «осень — весна»

Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, почему российские клубы стали хуже выступать в европейских кубках после перехода на систему «осень — весна».

«Согласен, что результаты упали. Но с чем это связано? С падением рубля, проблемами в экономике. Когда РПЛ перешла на систему «осень — весна», показатели снизились. Но если бы она осталась на «весна — осень», то они были бы ещё ниже. Просто всё так совпало. Считаю, что причины другие», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube высказались о системе «осень — весна» в российском футболе.