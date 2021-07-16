Геркус — о проектах реформ РПЛ: эти схемы сложно воспринимаются, а значит, тяжело продаются

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о проекте реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).

«Я бы не сказал, что лига остро нуждается в изменении формата, что этом прям насущная потребность. Та работа, которую голландские консультанты проделали по заказу РФС, больше направлена на поиск решения для других дивизионов, для решения проблем, которые там скопились. Низшие лиги нуждаются в переформатировании, их мало кто смотрит, о них мало кто знает», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Он отметил, что нидерландская компания Hypercube, разработавшая проекты реформ, предлагает очень сложные схемы.

«Эти схемы сложно воспринимаются, а значит, тяжело продаются. Клубам сложно объяснить болельщикам, почему они так играют, когда продаются билеты. Если «Зенита» и «Спартака» будет больше, то условно для «Арсенала», «Ахмата», «Уфы» будет хуже. Они привыкли, что к ним один раз за сезон приезжает «Спартак», — добавил Геркус.

РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос по поводу реформы отечественного футбола.