Джокович подтвердил, что сыграет на Олимпиаде в Токио

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что примет участие в летних Олимпийских играх в Токио.
Джокович подтвердил, что сыграет на Олимпиаде в Токио
  • Reuters
  • © Toby Melville

«Не могу разочаровать своего маленького друга Кодзиро. Я забронировал рейс в Токио и с радостью присоединяюсь к сборной Сербии на Олимпиаде. Для меня игра за сборную всегда была особой радостью и мотивацией. Я сделаю всё возможное, чтобы все были счастливы», — написал Джокович в своём Twitter.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. 

Ранее сообщалось, что Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на ОИ в Токио.

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