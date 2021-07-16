Джокович подтвердил, что сыграет на Олимпиаде в Токио

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что примет участие в летних Олимпийских играх в Токио.

«Не могу разочаровать своего маленького друга Кодзиро. Я забронировал рейс в Токио и с радостью присоединяюсь к сборной Сербии на Олимпиаде. Для меня игра за сборную всегда была особой радостью и мотивацией. Я сделаю всё возможное, чтобы все были счастливы», — написал Джокович в своём Twitter.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на ОИ в Токио.