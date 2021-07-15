Клубам Серии А запретят играть в форме зелёного цвета
- Reuters
Как сообщает Football Italia, клубы уже были уведомлены заблаговременно, чтобы они за год смогли адаптировать свою экипировку к новым требованиям — зелёный цвет больше не сможет быть преобладающим в игровых комплектах формы.
Отмечается, что причиной такого запрета стали пожелания телевизионных компаний, обеспокоенных тех, что футболисты в зелёной форме будут сливаться с цветом поля во время трансляции.
В прошлом сезоне ряд команд использовал третьи комплекты зелёного цвета, а домашний комплект «Сассуоло» был тёмно-зелёного цвета.
Ранее сообщалось, что отец Влашича подтвердил факт переговоров с «Миланом».