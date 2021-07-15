Клубам Серии А запретят играть в форме зелёного цвета

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Руководство итальянской Серии А приняло решение ввести запрет на использование командами форм зелёного цвета с сезона-2022/23.
Клубам Серии А запретят играть в форме зелёного цвета
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, клубы уже были уведомлены заблаговременно, чтобы они за год смогли адаптировать свою экипировку к новым требованиям — зелёный цвет больше не сможет быть преобладающим в игровых комплектах формы.

Отмечается, что причиной такого запрета стали пожелания телевизионных компаний, обеспокоенных тех, что футболисты в зелёной форме будут сливаться с цветом поля во время трансляции.

В прошлом сезоне ряд команд использовал третьи комплекты зелёного цвета, а домашний комплект «Сассуоло» был тёмно-зелёного цвета.

Ранее сообщалось, что отец Влашича подтвердил факт переговоров с «Миланом».

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