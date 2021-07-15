Отец Влашича подтвердил факт переговоров с «Миланом»

Отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Влашко Влашич ответил на вопрос о том, ведёт ли его сын переговоры с «Миланом».

«В этих разговорах есть доля истины. Но пока я больше ничего не могу сказать», — цитирует Влашко Влашича Net.hr.

Напомним, в СМИ сообщалось, что «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательством выкупа за €25 млн в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона.

Самому полузащитнику итальянский клуб готов предложить контракт на пять лет с зарплатой €2,5 млн в год с учётом бонусов.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м был выкуплен московским клубом за €15,7 млн.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Влашич подписался на страницу «Милана» в Instagram.