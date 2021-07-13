Влашич подписался на страницу «Милана» в Instagram

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич подписался на официальную страницу «Милана» в Instagram.

Сообщалось, что «Милан» готов арендовать Влашича у ЦСКА с обязательством выкупа за €25 млн в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона.

Самому полузащитнику итальянский клуб готов предложить контракт на пять лет с зарплатой €2,5 млн в год с учётом бонусов.

Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м был выкуплен московским клубом за €15,7 млн.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее в Италии сообщили, что Влашич согласился перейти в «Милан».