Вратарь «Спартака» Селихов выбыл на три месяца из-за травмы

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов получил травмы в контрольном матче с казанским «Рубином».

Как сообщает пресс-служба клуба, у Селихова диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации.

Отмечается, что на восстановление ему потребуется порядка трёх месяцев.

27-летний Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В его активе 28 матчей за основной состав московской команды, 14 из которых он отыграл на ноль.

Ранее появилась информация, что футболист «Ростова» Норманн получил рецидив старой травмы.