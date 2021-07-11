СМИ: Футболист «Ростова» Норманн получил рецидив старой травмы

Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн в матче с сербским «Партизаном» (0:1) получил рецидив старой травмы.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, 25-летний норвежец получил рецидив старой травмы. Футболисту сделали МРТ, которая не показала серьёзного повреждения. Планируется, что до конца сборов он будет тренироваться индивидуально.

В матче с «Партизаном» (0:1), который проходил 8 июля, Норманн был заменён на 84-й минуте. На сборе в Австрии 12 июля ростовчане проведут товарищеские матчи с московским «Локомотивом» и венгерской «Кишвардой», 16 июля состоится поединок с израильским «Бейтаром», 17 числа — с венгерским «Гонведом».

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