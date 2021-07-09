Овчинников считает Карпина оптимальным кандидатом на пост тренера сборной России

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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о возможном назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина в сборную России по футболу.
Овчинников считает Карпина оптимальным кандидатом на пост тренера сборной России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Карпин ещё не был наставником сборной. Валера интересный человек, своей работой показывает, что умеет тренировать. «Ростов» для уровня сборной не показатель, но Карпин сам по себе интересный человек, у него есть определённая харизма», — цитирует специалиста «Советский спорт».

Он также отметил, что тренеры «Рубина» и «Зенита» Леонид Слуцкий и Сергей Семак тоже успешно работают в своих клубах. 

«Поэтому нужно смотреть на амбиции и харизму. Этими качествами из трёх названных тренеров обладает Карпин», — добавил Овчинников.

С 2016 года национальную команду возглавлял Станислав Черчесов, об уходе которого было объявлено 8 июля. Напомним: по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф. 

Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года.

Ранее Овчинников выступил против приглашения иностранного тренера в сборную России.

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