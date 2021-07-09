Овчинников считает Карпина оптимальным кандидатом на пост тренера сборной России

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о возможном назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина в сборную России по футболу.

«Карпин ещё не был наставником сборной. Валера интересный человек, своей работой показывает, что умеет тренировать. «Ростов» для уровня сборной не показатель, но Карпин сам по себе интересный человек, у него есть определённая харизма», — цитирует специалиста «Советский спорт».

Он также отметил, что тренеры «Рубина» и «Зенита» Леонид Слуцкий и Сергей Семак тоже успешно работают в своих клубах.

«Поэтому нужно смотреть на амбиции и харизму. Этими качествами из трёх названных тренеров обладает Карпин», — добавил Овчинников.

С 2016 года национальную команду возглавлял Станислав Черчесов, об уходе которого было объявлено 8 июля. Напомним: по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года.

Ранее Овчинников выступил против приглашения иностранного тренера в сборную России.