РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список арбитров на первую половину сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).
РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба РФС, в список вошли 19 судей: Сергей Карасёв, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артём Любимов, Иван Сиденков, Виталий Мешков, Игорь Панин, Алексей Амелин, Сергей Иванов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Владимир Москалёв, Алексей Сухой, Артём Чистяков.

Сезон-2021/22 РПЛ стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что КДК РФС больше не сможет отменять ошибочные жёлтые карточки в РПЛ.

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