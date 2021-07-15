Колосков: в России нет тренеров сильнее Черчесова

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о возможном назначении отечественного специалиста главным тренером сборной России по футболу.

«У нас в России нет тренеров сильнее Станислава Черчесова. Если уж убрали его, нужно назначать иностранца. Наши тренеры никак не помогут этой сборной, у них нет идей. Нужен качественный иностранец, понимающий российский футбол. Новых игроков мы не увидим точно, может, два-три молодых подтянутся. Тренеру необходимо научить наших ребят создавать моменты и забивать голы, с этим проблемы. Нужны свежие идеи», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Александр Дюков ответил, когда РФС определится с главным тренером сборной России.