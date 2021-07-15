Дюков сообщил, что работа по изменению формата российских футбольных лиг ведётся с мая

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда начались обсуждения по изменению формата лиг.

«Был разговор об объединении лиг, потом мы начали обсуждать новый формат. Эта работа ведётся с мая. Все заинтересованные стороны были включены. Почему некоторые отказываются принимать участие, а потом громко высказываются в СМИ? У меня нет такого списка. Очевидно, что не все предложения получили поддержку. Такого не бывает. На всеобщую поддержку мы и не рассчитывали. Возможно, кто-то не хочет принимать участия, но я не могу это комментировать», — заявил Дюков после заседания исполкома РФС.

Напомним, РФС подписал соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая спроектировала реформы в чемпионатах Австрии, Бельгии, Дании и Нидерландов.

До этого в прессе появилась информация, что РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее Дюков заявил, что необходимо менять подход к детско-юношескому футболу в России.