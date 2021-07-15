В РФС рассказали о финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде»

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв высказался по поводу финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде».
В РФС рассказали о финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде»
  • © РИА Новости / РИА Новости

«Когда выдаётся лицензия, смотрится предыдущий финансовый год и I квартал. Далее есть две контрольные точки проверки финансового состояния клуба: 30 июня и 30 сентября. Соответственно, мы получим документы по «Нижнему Новгороду» в ближайшее время. Когда выдавалась лицензия, просроченных долгов там не было. Сейчас в палату по разрешению споров нет ни одного иска от футболистов или тренеров», — цитирует Рогачёва «Чемпионат».

«Нижний Новгород» занял третье место в Футбольной национальной лиге по итогам минувшего сезона и получил право играть в Российской премьер-лиге. Недавно в прессе появилась информация о финансовых проблемах клуба.

Ранее президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев заявил, что «Нижний Новгород» не повторит судьбу «Тамбова».

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