Афанасьев заявил, что «Нижний Новгород» не повторит судьбу «Тамбова»

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Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев прокомментировал информацию о том, что у футбольного клуба «Нижний Новгород» нет генерального спонсора за десять дней до старта нового сезона Российской премьер-лиги.
Афанасьев заявил, что «Нижний Новгород» не повторит судьбу «Тамбова»
  • © РИА Новости / Григорий Соколов

«Нижний Новгород» не повторит судьбу футбольного клуба «Тамбов». У клуба есть деньги на первое время. Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению данного вопроса. На данный момент всё идёт в штатном режиме и, думаю, что со временем ситуация наладится», — цитирует Афанасьева «Р-Спорт».

Напомним, что прошедший сезон «Тамбов» завершил на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Участие клуба в турнире после зимней паузы было под вопросом из-за финансовых проблем. В апреле арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве футбольного клуба «Тамбов» по её собственному заявлению и назначил процедуру наблюдения.

Ранее сообщалось, что министра спорта попросили найти генерального спонсора для «Нижнего Новгорода».

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