Почти половина россиян поддерживает отставку Станислава Черчесова из сборной России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди российских граждан после решения Российского футбольного союза (РФС) расторгнуть контракт со Станиславом Черчесовым, который тренировал сборную России с 2016 года.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, 46 процентов россиян поддержали решение РФС.

По мнению 20 процентов опрашиваемых, Черчесова нужно было оставить во главе национальной команды.

РФС объявил о расторжении контракта с тренером 8 июля.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России.