Почти половина россиян поддерживает отставку Станислава Черчесова из сборной России

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди российских граждан после решения Российского футбольного союза (РФС) расторгнуть контракт со Станиславом Черчесовым, который тренировал сборную России с 2016 года.
Почти половина россиян поддерживает отставку Станислава Черчесова из сборной России
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, 46 процентов россиян поддержали решение РФС.

По мнению 20 процентов опрашиваемых, Черчесова нужно было оставить во главе национальной команды.

РФС объявил о расторжении контракта с тренером 8 июля.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России.

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