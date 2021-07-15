Почти половина россиян поддерживает отставку Станислава Черчесова из сборной России
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Как сообщается на сайте ВЦИОМ, 46 процентов россиян поддержали решение РФС.
По мнению 20 процентов опрашиваемых, Черчесова нужно было оставить во главе национальной команды.
РФС объявил о расторжении контракта с тренером 8 июля.
На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России.