Фёдоров назвал неожиданностью назначение главным тренером ЦСКА

Сергей Фёдоров прокомментировал назначение на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Неожиданно, но приятно. Это новый вызов. Можно сказать, новая веха», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Наставник поблагодарил тренерский штаб команды и бывшего главного тренера Игоря Никитина за проделанную работу.

«Мы были очень хорошей командой. Я надеюсь, что мне удастся дополнить сделанное и привнести в игру ЦСКА что-то такое, что позволит нам победить в Кубке Гагарина», — сказал он.

Ранее в ЦСКА объяснили назначение Фёдорова главным тренером.