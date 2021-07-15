Отсидевший пять лет за ДТП футболист подписал контракт с российским клубом

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Подмосковное «Знамя Труда» объявило о подписании контракта полузащитником Александром Ильиным.
Отсидевший пять лет за ДТП футболист подписал контракт с российским клубом
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Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

В сентябре 2015 года Ильин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на трассе А-121 «Сортавала» в районе съезда к Агалатово и столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП погибло два человека. По решению Всеволожского городского суда в сентябре 2016 года нападающий был признан виновным по ч. 6 ст. 264 (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц) и осуждён на пять лет и девять месяцев колонии общего режима.

Ильину — воспитанник футбольной школы московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что футболист молодёжной команды «Знамя Труда» скончался во время матча.

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