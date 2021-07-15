Клеймёнов высказался о реформе российского футбола

Замгендиректора Первого канала, член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клеймёнов поделился мнением о проекте реформы российского футбола.

«Реформы точно назрели. Оставлять всё, как есть — странно и безответственно. Мы видим наше место на фоне всех остальных. Если ничего не делать, то будем падать и иметь всё более грустный вид. Надо подождать. Хочется понять позицию Российского футбольного союза (РФС), которая будет заявлена. Если говорить о формуле, то я бы оставил такой формат, какой есть сейчас», — цитирует Клеймёнова «Чемпионат».

По словам замгендиректора Первого канала, в российском футболе есть только несколько матчей, которые собирают ту аудиторию, с которой могут работать федеральные каналы.

«Понимаю, что сумма контракта за права не может радовать клубы. Но телевидение не занимается благотворительностью. Всё должно быть коммерчески обосновано», — сказал он.

Напомним, РФС подписал соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая спроектировала реформы в чемпионатах Австрии, Бельгии, Дании и Нидерландов.

Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.