Клеймёнов высказался о реформе российского футбола
«Реформы точно назрели. Оставлять всё, как есть — странно и безответственно. Мы видим наше место на фоне всех остальных. Если ничего не делать, то будем падать и иметь всё более грустный вид. Надо подождать. Хочется понять позицию Российского футбольного союза (РФС), которая будет заявлена. Если говорить о формуле, то я бы оставил такой формат, какой есть сейчас», — цитирует Клеймёнова «Чемпионат».
По словам замгендиректора Первого канала, в российском футболе есть только несколько матчей, которые собирают ту аудиторию, с которой могут работать федеральные каналы.
«Понимаю, что сумма контракта за права не может радовать клубы. Но телевидение не занимается благотворительностью. Всё должно быть коммерчески обосновано», — сказал он.
Напомним, РФС подписал соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая спроектировала реформы в чемпионатах Австрии, Бельгии, Дании и Нидерландов.
Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.