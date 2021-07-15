Малком — о разговорах про свою стоимость: может быть, за этих людей говорит зависть

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Нападающий петербургского «Зенита» Малком высказал мнение о спекуляциях относительно своей трансферной стоимости.
Малком — о разговорах про свою стоимость: может быть, за этих людей говорит зависть
  • globallookpress.com
  • © Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

«На мой взгляд, так говорят люди, которым кажется, что футболистам все даётся очень легко. Может быть, за этих людей говорит зависть. В любом случае меня это не задевает. Я никогда не хотел травмироваться, чтобы просто отбывать номер в клубе. Напротив, с самого первого дня мне хотелось приносить пользу, это и остаётся моей целью сейчас. Именно это для меня важно, а не то, что кто-то постоянно вспоминает сумму моего трансфера», — приводит слова  Малкома «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что подобные разговоры мотивируют его.

«Они меня лишь дополнительно настраивают на игры, на победы. Люди, которые говорят о деньгах, думают, что их легко заработать, а профессия футболиста — простая. На самом деле это не так», — добавил бразилец.

24-летний Малком перешёл в «Зенит» из каталонской «Барселоны» летом 2019 года. В его активе всего 40 матчей за петербургский клуб, в которых он забил семь мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отпустит Малкома на Олимпиаду после матча за Суперкубок России.

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