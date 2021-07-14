Вендел рассказал, что до перехода в «Зенит» ним интересовался ЦСКА

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Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел рассказал, что в прошлом к нему проявлял интерес московский ЦСКА.
Вендел рассказал, что до перехода в «Зенит» ним интересовался ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Такое было. Они даже приезжали в Бразилию, но кто с кем встречался и о чём говорили — не знаю, я продолжал играть. И лично с представителями ЦСКА не контактировал. До меня ничего такого не дошло», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

23-летний хавбек перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга», и уже провёл в петербургском клубе 20 матчей, записав в свой актив два гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» прислал чемпионскую медаль Венделу.

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