«Спортинг» прислал чемпионскую медаль футболисту «Зенита» Венделу
Об этом Вендел сообщил в Twitter.
«Я счастлив из-за отношения «Спортинга». Я тоже чувствовал себя чемпионом, но не ожидал получить медаль», — приводит слова Вендела Record.
Вендел провёл за «Спортинг» только один матч в прошлом сезоне, после чего перешёл в «Зенит».
«Спортинг» же стал чемпионом Португалии сезона-2020/21.
Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» не может позволить себе покупать топовых российских игроков.
Olha quem chegou 🤩🥳😁 pic.twitter.com/S3Ve4ZJNTJ— Wendel37 (@_08wendel) July 3, 2021