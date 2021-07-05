«Спортинг» прислал чемпионскую медаль футболисту «Зенита» Венделу 

Лиссабонский «Спортинг» прислал чемпионскую медаль бывшему полузащитнику команды Венделу, который в начале минувшего сезона ушёл в петербургский «Зенит».

Об этом Вендел сообщил в Twitter.

«Я счастлив из-за отношения «Спортинга». Я тоже чувствовал себя чемпионом, но не ожидал получить медаль», — приводит слова Вендела Record.

Вендел провёл за «Спортинг» только один матч в прошлом сезоне, после чего перешёл в «Зенит».

«Спортинг» же стал чемпионом Португалии сезона-2020/21.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» не может позволить себе покупать топовых российских игроков.