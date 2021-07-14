Червиченко назвал бредом предложенные РФС реформы РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о проекте реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).

«По этому поводу есть хорошее народное выражение: когда коту нечего делать, он яйца лижет. Я слышал, что на реформу потратили несколько сотен тысяч евро. Можно было найти в России, даже меня попросить — я бы, наверное, за недельку этот бред написал, может, и в два раза больше. Ещё одна мудрость: когда не очень хорошо идут дела в публичном доме, обычно меняют контингент, а не кровати», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он отметил, что в топ-лигах Европы, таких как АПЛ, Серия А, Примера, чемпионат проводится в «гладком» формате и это никак не сказывается на их уровне.

«Может, дело не в формуле проведения чемпионата, а в том, что проводят его не те люди. Игры на выбывание у нас есть — Кубок России, отношение к нему довольно-таки прохладное. Это говорит о том, что все эксперименты с плей-офф не очень людьми воспринимаются. Люди не могут выстроить процессы, пытаются развить деятельность там, где она не нужна. А сама формула — бред сивой кобылы. Очередные деньги на ветер и подарки европейским проходимцам», — добавил экс-президент «Спартака».

РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее Шамиль Газизов высказал мнение, что предлагаемые РФС реформы не очень подходят региональным клубам.